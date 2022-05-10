السعودية تبحث فرص التعاون مع كبرى شركات الفضاء الأمريكية

عقدت السعودية، ممثلة بالهيئة السعودية للفضاء، عددا من اللقاءات الثنائية مع شركات الفضاء الأمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله بن عامر السواحة، للولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجانبين السعودي والأمريكي بحثا خلال اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، كما بحثا سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها في قطاع الفضاء.

وأضافت "واس" أن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء التقى بكل من: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن جيمس دي تايكليت، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فوييجر سبيس ديلان تايلور، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ليان جي كاريت.