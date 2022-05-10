وزير الدفاع الموريتاني يبحث مع قادة أركان الجزائر ومالي والنيجر مواجهة التهديدات الأمنية

بحث وزير الدفاع الموريتاني حنان ولد سيدي، بالعاصمة نواكشوط، مع رؤساء أركان دول الميدان الأعضاء في "لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، سبل مواجهة التهديدات الأمنية.

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية أن الوزير بحث مع قادة أركان الجزائر ومالي والنيجر -بحضور قائد الأركان الموريتاني الفريق المختار بله شعبان- سبل تعزيز التدابير الكفيلة بالتصدي لمختلف التهديدات الأمنية المشتركة، والحد من تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة في الفضاء المشترك لهذه الدول، والعمل على تكثيف التنسيق في كافة المجالات العسكرية.

حضر اللقاء الفريق سالفيو مودي قائد أركان الجيش النيجيري، واللواء عثمان وولى قائد الأركان العامة المساعد للجيش المالي، واللواء حسنات بن القاسم رئيس دائرة الاستعلامات والتحضير بالجيش الجزائري.

كان القادة العسكريون للدول الأربع قد اختتموا، مساء أمس الاثنين، في نواكشوط، أعمال الدورة العادية لاجتماع رؤساء أركان دول الميدان التي تضم كلًا من الجزائر ومالي والنيجر بالإضافة إلى موريتانيا.

وأكد بيان للجيش الموريتاني أن قادة الأركان الأربعة بحثوا التنسيق المشترك بين جيوش الدول الأربع، والتعاون العسكري، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.