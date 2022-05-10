التضخم في اليونان يقفز لأعلى مستوى منذ 27 عاما

قفز التضخم في اليونان بأعلى من 10% للمرة الأولى منذ عام 1995 بعد أن رفعت الحرب الروسية في أوكرانيا تكاليف الطاقة بعنف، وذلك بحسب ما نشره موقع «الشرق» للاقتصاد، مساء الثلاثاء.

وارتفع مقياس وطني لأسعار المستهلك بـ10.2% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1995، مدفوعاً بالكهرباء والوقود، وكذلك السلع بما في ذلك الخضروات والنقل، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء اليونانية اليوم الثلاثاء، وبلغ معدل التضخم المنسّق مع الاتحاد الأوروبي 9.1%.

وتحاول اليونان، شأنها شأن بقية الدول الأوروبية الأخرى، تخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال تدابير مالية لمساعدة الأسر والشركات. وتم دعم فواتير الكهرباء منذ سبتمبر الماضي، والكشف عن دعم إضافي بقيمة 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار) الأسبوع الماضي.

وتخطط الحكومة أيضاً الإبقاء مؤقتاً على زيادات التكاليف العالمية للغاز الطبيعي بعيداً عن فواتير الكهرباء، لتعوّض ما يصل إلى خمسي الزيادات في الأسعار لكل كيلووات / ساعة، على المستهلكين والشركات والمزارعين.

وشهد سعر النفط تراجعا في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، ليهبط بأكثر من 1% ، موسعا خسائره الحادة في اليوم السابق، إذ أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط، وارتفاع الدولار ومخاطر الركود المتزايد إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر النفط لخام برنت 1.31 دولار أو 1.2% إلى 104.63 دولار بعد أن تراجع إلى 103.19 دولار.

وانخفض سعر النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو 1.2% إلى 101.84 دولار للبرميل بعد أن سجل أدنى مستوى خلال اليوم عند 100.44 دولار.

وهوت أسعار النفط حوالي 6% أمس الاثنين، بفعل تزايد القلق حيال توقعات الطلب مع استمرار الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.



