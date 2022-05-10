أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن التضخم هو أولوية قصوى بالنسبة له على الصعيد المحلي.

وقال بايدن - في خطاب له في البيت الأبيض بشأن التضخم - "أود أن يعلم كل أمريكي إنني آخذ التضخم بشكل جدي للغاية، وهو أولويتي القصوى على المستوى المحلي."

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتحدث اليوم عن الحلول ولكنه يود التطرق إلى أسباب المشكلة في بادئ الأمر، موضحا أن هناك سببين رئيسيين للتضخم الذي نراه اليوم، الأول هو الجائحة، والثاني هو الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

ولفت إلى أن 60% من التضخم في شهر مارس الماضي كان ناجما عن ارتفاع الأسعار في المحطات من أجل الجازولين، مشيرا إلى أن الحرب الروسية قد أدت لارتفاع أسعار الغذاء أيضا، لأن أوكرانيا وروسيا هما أهم سلتا غذاء في العالم من القمح والذرة، قد توقفتا بشكل كامل تقريبا.

وأوضح أن العاملين الرئيسيين في حدوث التضخم ذاتا طبيعية عالمية، لذلك نرى تضخما تاريخيا يحدث تقريبا في جميع الدول حول العالم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده "في وضع أقوى" بفضل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التحديات أكثر من أي دولة أخرى، موضحا أن بعض جذور التضخم خارج عن سيطرة بلاده، إلا أن هناك بعض الأمور التي يمكن فعلها ويمكن معالجتها.

وأضاف أن الاحتياط الفيدرالي يلعب دورا رئيسيا فيما يتعلق بالتضخم في بلادنا، مؤكدا أنه قدم مرشحين متميزين لقيادة هذه المؤسسة، مطالبا مجلس الشيوخ بالتصديق على تعيينهم دون تأخير.

وتابع بايدن أن خطته هي تخفيض التكلفة اليومية على الكادحين الأمريكيين، وتخفيض العجز من خلال مطالبة الشركات الكبرى والأثرياء الأمريكيين بعدم الانخراط في التلاعب بالأسعار ودفع حصتهم العدالة من الضرائب.