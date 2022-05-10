القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالي 5 ملايين و996 ألف جنيه لـ 5996 عاملاً المسجلين بقاعدة بيانات المديرية، وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، تم صرف منح لتلك الفئة بلغت 47 ألفاً و226 جنيها لـ 32 عاملاً من المسجلين.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية، عينت 29 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 83 من راغبي العمل، وتوفير 22 فرصة عمل.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، إن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 28 شكوى عمالية، وتم إحالة شكوى منها للقضاء، و27 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال تفتيش العمل نوه مدير المديرية إلى أنها قامت بالتفتيش على 318 منشأة بشكل دوري وحملات مفاجئة، والقيام بـ 11 حملة تفتيش ليلية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة ، وإعادة التفتيش على 78 منشأة، أسفر عن تحرير 30 محضرًا، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 15 قياس ميدانية، وبحث شكوى، ومنح 3 تراخيص.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية، بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدربا ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، والانتهاء من دورة تدريبية لـ 15 متدربا ومتدربة من ذوي القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمي، فضلاً عن نقل وحدة التدريب المتنقلة من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.