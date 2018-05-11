قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الخطين الأول والثاني وخاصة أن العربات الخاصة بهم لم تكن مكيفة، مشيرًا إلى أنه ركب الخط الأول لمترو الأنفاق يوم الجمعة الماضية؛ لتفقد الحالة الخاصة به.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «أعترف الناس في الخط الأول، في الحر هتكون متضايقة شوية، معلش استحملونا، أنتم مستحملين من سنة 1987 ولحد دلوقتي من غير تكيف»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الوزارة تستورد الآن 55 قطارًا مكيفًا، وتنفذ عَمرة كاملة لـ23 قطارا بالتكيف، مؤكدًا أن الخطين الأول والثاني سيكونان مكيفين مثل الخط الثالث تمامًا، بعد الانتهاء من تلك التطويرات.

ولفت وزير النقل، إلى رفع كفاءة كل المحطات، وعمل أسانسيرات، وسلالم متحركة، موضحًا أن الخط الرابع تعمل به 5 شركات مصرية وطنية، ويبدأ من أول أكتوبر ودريم لاند، ويصل اتجاه الغرب نحو مساكن القوات المسلحة في أكتوبر وحتى الرحاب بطول 42 كم.

وذكر أن الوزارة تدرس الخط السادس لمترو الأنفاق الآن وتصممه وتعرضه على الشركات، معقبًا: «حتى تكون لدينا شبكة من المترو بطول 184 كم، حديثة آمنة متطورة كهربائية، لا تلوث أو زحام فيها أو خلافه».