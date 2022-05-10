 إنبي يصعق الزمالك بهدف في الشوط الأول - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مايو 2022 9:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

إنبي يصعق الزمالك بهدف في الشوط الأول

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 9:47 م

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته امام إنبي في الأسبوع الـ 18 من الدوري الممتاز، متأخرا بهدف دون رد.

سجل الهدف الوحيد علي فوزي في الدقيقة 39 من متابعة لكرة عرضية أخطأ الدفاع الأبيض في إبعادها ليسكنها الشباك بتسديدة أرضية.

الشوط الأول شهد عدة محاولات هجومية من الجانبين أبرزها هدف ملغي لإنبي من انفراد في الدقيقة 7 عن طريق النيجيري جون إيبوكا بداعي التسلل، بينما تصدى القائم الأيسر لتسديدة من عمر السعيد في أبرز محاولات الزمالك، وأيضا تسديدة أرضية من شبه إنفراد لأوباما مرت بجوار القائم.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - طارق حامد - محمد أشرف روقا - أحمد السيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - عمر السعيد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك