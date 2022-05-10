إنبي يصعق الزمالك بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته امام إنبي في الأسبوع الـ 18 من الدوري الممتاز، متأخرا بهدف دون رد.

سجل الهدف الوحيد علي فوزي في الدقيقة 39 من متابعة لكرة عرضية أخطأ الدفاع الأبيض في إبعادها ليسكنها الشباك بتسديدة أرضية.

الشوط الأول شهد عدة محاولات هجومية من الجانبين أبرزها هدف ملغي لإنبي من انفراد في الدقيقة 7 عن طريق النيجيري جون إيبوكا بداعي التسلل، بينما تصدى القائم الأيسر لتسديدة من عمر السعيد في أبرز محاولات الزمالك، وأيضا تسديدة أرضية من شبه إنفراد لأوباما مرت بجوار القائم.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - طارق حامد - محمد أشرف روقا - أحمد السيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - عمر السعيد.