 البنتاجون: مؤشرات على نقل أوكرانيين إلى روسيا رغما عن إرادتهم - بوابة الشروق
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البنتاجون: مؤشرات على نقل أوكرانيين إلى روسيا رغما عن إرادتهم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:48 ص

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي إن الولايات المتحدة "رأت مؤشرات" على نقل أوكرانيين إلى روسيا رغما عن إرادتهم.

وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد رأينا بالتأكيد مؤشرات على أن أوكرانيين يتم نقلهم من أوكرانيا إلى روسيا، ولا يمكنني التحدث عن عدد المعسكرات أو كيف تبدو".

وأضاف: "لكن لدينا مؤشرات على أن الأوكرانيين ينقلون رغما عن إرادتهم إلى روسيا" واصفا الإجراءات بأنها "غير معقولة وسلوك لايتناسب مع قوة مسؤولة".

وقال كيربي أيضا: "ليس عليك أن تنظر بعيدا جدا لرؤية أدلة على الوحشية الروسية".

وأضاف المتحدث: "في كل مرة تعتقد أنهم (الروس) لا يستطيعون الهبوط إلى مستوى منخفض جديد ، فإنهم يثبتون أنك مخطئ".


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