البنتاجون: مؤشرات على نقل أوكرانيين إلى روسيا رغما عن إرادتهم

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي إن الولايات المتحدة "رأت مؤشرات" على نقل أوكرانيين إلى روسيا رغما عن إرادتهم.
وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد رأينا بالتأكيد مؤشرات على أن أوكرانيين يتم نقلهم من أوكرانيا إلى روسيا، ولا يمكنني التحدث عن عدد المعسكرات أو كيف تبدو".
وأضاف: "لكن لدينا مؤشرات على أن الأوكرانيين ينقلون رغما عن إرادتهم إلى روسيا" واصفا الإجراءات بأنها "غير معقولة وسلوك لايتناسب مع قوة مسؤولة".
وقال كيربي أيضا: "ليس عليك أن تنظر بعيدا جدا لرؤية أدلة على الوحشية الروسية".
وأضاف المتحدث: "في كل مرة تعتقد أنهم (الروس) لا يستطيعون الهبوط إلى مستوى منخفض جديد ، فإنهم يثبتون أنك مخطئ".