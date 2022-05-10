البنتاجون: مؤشرات على نقل أوكرانيين إلى روسيا رغما عن إرادتهم

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي إن الولايات المتحدة "رأت مؤشرات" على نقل أوكرانيين إلى روسيا رغما عن إرادتهم.

وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد رأينا بالتأكيد مؤشرات على أن أوكرانيين يتم نقلهم من أوكرانيا إلى روسيا، ولا يمكنني التحدث عن عدد المعسكرات أو كيف تبدو".

وأضاف: "لكن لدينا مؤشرات على أن الأوكرانيين ينقلون رغما عن إرادتهم إلى روسيا" واصفا الإجراءات بأنها "غير معقولة وسلوك لايتناسب مع قوة مسؤولة".

وقال كيربي أيضا: "ليس عليك أن تنظر بعيدا جدا لرؤية أدلة على الوحشية الروسية".

وأضاف المتحدث: "في كل مرة تعتقد أنهم (الروس) لا يستطيعون الهبوط إلى مستوى منخفض جديد ، فإنهم يثبتون أنك مخطئ".