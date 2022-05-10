وزير النقل: لم يحدث في العالم بلد بتطور إشارات وكهرباء لـ10 آلاف كم سكة قديمة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة لا تهمل السكك الحديد القديمة، في الوقت الذي تنفذ فيه مشروع القطار الكهربائي، منوهًا إلى أن الـ10 آلاف كم طول السكك القديمة لم يوضع بها دولار، منذ 40 عامًا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن السكك القديمة بها جرارات متهالكة، لافتًا إلى أنه يتوجه غدًا لمجلس الوزراء، من أجل الحصول على موافقة لشراء 600 عجلة لجرارات بدون عجل.

وتابع: «داخل يوم الأربعاء أستأذن مجلس الوزراء، عشان أشتري عجل 6 جرارات واقفة على طوب»، قائلًا إن الوزارة تعاقدت على شراء جرارات جديدة وتعمل على تطوير الجرارات الموجودة.

وأشار وزير النقل، إلى استيراد 10 جرارات من الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي توقف فيه العالم خلال جائحة كورونا، ومن المقرر استقدام 100 جرار أخرى من أمريكا، و7 قطارات جديدة من إسبانيا.

ولفت إلى المجهود المبذول في محطة بشتيل عملاقة، وأن أهالي القاهرة سيتمنون الركوب منها فيما بعد، متابعًا: «جرارات بنجيب وعربات وقطارات كاملة، وورش نطور وننشئ جديدًا، مشروع الإشارات لم يحدث في العالم إن بلد بتطور إشارات وكهرباء لـ10 آلاف كم سكة قديمة».

وأكد اهتمام الوزارة بالعنصر البشري، مختتمًا: «العنصر البشري نعين مهندسين على الفرازة، ونمد يدنا للموجودين ونؤهلهم ونعلمهم، المهندسون والفنيون على الفرازة، ويتدربون في الكلية الحربية لمدة 6 أشهر».