إحالة 203 موظفين بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

أعلنت محافظة البحيرة، إحالة 203 موظفين للتحقيق لعدم الانضباط الإداري.

واوضحت المحافظة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة عمر لبيب نسقت مع الوحدة المحلية لمركزى ومدينة أبو المطامير والنوبارية لشن حملات انضباط إداري على المصالح الحكومية شملت المرور على مستشفى النوبارية المركزي والإدارة الصحية بأبو المطامير ومستشفى أبو المطامير والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير؛ لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل والحضور.

وأسفرت الحملات عن ضبط 127 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني بـ4 منشآت حكومية، ورصد 76 حالة ترك عمل من العاملين دون سند قانوني بـ3 منشآت حكومية.

وعلى الفور تم رفع مذكرة للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى أحالهم للتحقيق ووجه بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وتكثيف تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.