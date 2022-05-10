تقارير: بايدن يوبخ مسئولي الدفاع والمخابرات بسبب «تسريبات» مساعدة الأوكرانيين

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قام بتوبيخ كبار المسئولين العسكريين والاستخباراتيين بسبب تسريبات تفاخرت بدور لعبته الولايات المتحدة وساعدت من خلاله أوكرانيا خلال الحرب فى قتل كبار الجنرالات الروس وإغراق الطراد الحربى الروسى «موسكفا» فى البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى: «كان الرئيس مستاءً من التسريبات»، مضيفة أن هذه التسريبات من وجهة نظر بايدن كانت مبالغة فى الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة فى أوكرانيا، كما أنها تحتوى على معلومات غير دقيقة، وتقلل من الدور الذى تلعبه أوكرانيا فى حربها مع روسيا، وفقا لموقع «ذا هيل» الإخبارى الأمريكى.

من جهته، ذكر الكاتب الأمريكى توماس فريدمان فى مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الرئيس بايدن اتصل بمدير المخابرات الوطنية ومدير وكالة المخابرات المركزية «سى.آى.إيه»، ووزير الدفاع الأمريكى، لتحذيرهم من أن مثل هذه «الثرثرة» يجب أن تتوقف على الفور «قبل أن ينتهى بنا الأمر، فى حرب غير مقصودة مع روسيا».

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية دائما ما تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات لفصل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا عن الصراع المباشر مع موسكو، حتى عندما يخرج الرئيس نفسه عن الخط، فعندما وصف بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب يجب أن يتخلى عن السلطة، سارع طاقمه سارعوا إلى التراجع عن تلك التعليقات.

ويري خبراء أن الولايات المتحدة تخاطر بإظهار قدر قليل من الحذر من التورط في صراع طويل الأمد مع موسكو.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي، تريتا بارسي: "أعتقد أن هناك درجة كبيرة من عدم الخوف من التصعيد الروسي، وأعتقد أن الأمر يعود إلى حقيقة أن أداء الروس كان ضعيفا، وقد منحنا ذلك ثقة إضافية".

وفيما يتعلق برفض بايدن للتسريبات، قالت تريتا بارسي إنها إشارة إيجابية تفيد بأن الرئيس قد دفع المسؤولين للتوقف عن التحدث بحرية كبيرة عن الكيفية التي ساعدت بها الولايات المتحدة في إضعاف هجوم روسيا.