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وزير خارجية العراق يصل بلجيكا للمشاركة في مؤتمر بروكسل السادس

بغداد - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 9:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 9:30 ص

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) للمشاركة في مؤتمر "بروكسل السادس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في مؤتمر (بروكسل السادس) بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، والذي سيعقد على المستوى الوزاري وتبدأ أعماله اليوم".

يشار إلى أن مؤتمر (بروكسل السادس) يهدف إلى الاستمرار في دعم الشعب السوري وحشد المجتمع الدولي دعما لحل سياسي شامل وموثوق للصراع في سوريا، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الأممي (2254).

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