أجاب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تساؤلات المواطنين بشأن فائدة مشروعات الطرق والكباري، التي تنفذها مصر خلال الفترة الأخيرة، قائلًا إنها هامة في تعظيم الاستيراد والتصدير، والوصول إلى منصات التجارة العالمية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن القطار السريع يصل ما بين السخنة إلى العلمين إلى مطروح في 3 ساعات، فضلًا عن أن الطرق من أكتوبر حتى أبو سمبل وتوشكى، تستخدم لنقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة والقمح إلى ميناء سفاجا أو الإسكندرية وكل أنحاء الجمهورية للتصدير.

وتساءل: «كيف سيذهب المواطن إلى المستشفى أو الجامعة إلا بعد عمل طريق، ألمانيا لم تنهض بعد الحرب العالمية إلا بالطرق والكباري، مشروعات البنية الأساسية شرايين ومفتاح التنمية والتقدم والازدهار»، مستشهدًا بوصول الطريق الدولي لبنها، إلى المنطقة الصناعية الموجودة في المحافظة.

وتوجه برسالة للمواطنين: «محدش يضحك علينا بكلام مرسل وغير مدروس، البنية الأساسية مفتاح التنمية في مصر»، متسائلًا عن كيفية التوجه إلى توشكى لزراعة النصف مليون الجديدة، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعتها.

وأشار إلى أن «الطرق تحل مشكلة مرورية موجودة، وتيسر حياة البشر داخل القاهرة الكبرى والأحياء، كما أنها أساس التنمية وفتح بيوت الناس، وتوفر فرص العمل وتساهم في الزراعة والصناعة»، لافتًا إلى أنه لم يكن ممكنًا إقامة جامعة الجلالة والمرافق السكنية الموجودة دون الحفر في الجبل.

وذكر أن الطرق ساهمت في زراعة الأراضي الموجودة بالفرافرة وشرق العوينات وشرق القناة، وزيادة إنتاج الدولة من محصول القمح وزراعة الخضروات والفواكه، مختتمًا: «هو كده بنضيع فلوسنا؟ الناس لازم تفهم وتعيش مشكلاتها والواقع بتعاها، من غير الطرق مش هتلاقي إردب قمح أو توصل للجامعة أو المستشفى والأرض التي تزرعها، لازم تقدر وتسمع الكلام وتعقله وترد عليه بشكل كويس».