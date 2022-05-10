طالبان: انفجار قنبلة في مركبة تابعة للأمم المتحدة شرقي أفغانستان

أكد نجيب الله حنيف المسؤول في حركة طالبان انفجار قنبلة في مركبة تابعة للأمم المتحدة في ولاية كونار بشرقي أفغانستان.

وقال حنيف، مدير إدارة الإعلام والثقافة في ولاية كونار لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحادث وقع في مدينة أسد أباد عاصمة الإقليم.

وذكر حنيف أن الانفجار لم يسفر عن إصابة أي من موظفي الأمم المتحدة، إلا أن أحد حراسهم الأمنيين أصيب، وأضاف أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار بسيارة المنظمة الدولية.

وتشير تقارير إلى أن السيارة التي كان يستقلها موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان تعرضت للاستهدف بعبوة ناسفة محلية الصنع تم التحكم بها عن بعد.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحسين الصحة الإنجابية وصحة الإمهات على مستوى العالم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لن ترد الأمم المتحدة على استفسار حول الحادث.