قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر للمرة الأولى، خاصة القاهرة الكبرى، ستضم شبكة وسائل للنقل الجامعي الأخضر المستدام صديق للبيئة، الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية والغاز، مؤكدًا أن تلك الوسائل متكاملة مع بعضها.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن شبكة مترو الأنفاق للـ3 خطوط الأولى بطول 184 كم، لافتًا إلى أن الخط الأول والثاني موجودين منذ عام 1987.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث تبدأ من العتبة وحتى الكيت كات، وتتفرق في اتجاه الشمال حتى روض الفرج، والجنوب حتى جامعة القاهرة، موضحًا أن «كل المحطات الخاصة بها جبارة ومعمارية هائلة».

وذكر وزير النقل، أن المرحلة الثالثة، مكونة من 3 أدوار؛ دور لرصيف القطار، ودور للأعمال الفنية، ودور لقطع التذاكر والاستراحة، مشيرًا إلى أن المرحلة 3 أ، التي تبدأ من العتبة وحتى الكيت كات، تعمل اعتبارًا من يوم 15 مايو.

وتوجه باعتذار لأهالي الزمالك، وكل أهالي المنطقة التي مر فيها ماكينة الحفر العملاقة، قائلًا: «نعتذر لو الماكينة سببت ضوضاء أو أغلقنا بعض الشوارع أو ضايقناهم قليلًا، هم أكثر أناس سينعمون ويستفيدون من المترو».

وتابع: «نعمل لصالحهم ونعتذر لو سببنا لهم بعض الضوضاء أو القلق والحالة المرورية غير الجيدة»، مستشهدًا بما أحدثه خط المترو في منطقة شبرا، من سيولة مرورية جيدة، بعدما كان مقفولًا في السابق بصورة دائمة؛ بسبب تكدس السيارات.

ولفت وزير النقل، إلى أن «المترو سيكون إما تحت الأرض، أو على كوبري خرساني عالي لا يعيق الحركة ولا يسبب أي تكدس مروري».