ترامب ينتقد وزير الدفاع السابق بعد مزاعمه بأنه اقترح إطلاق النار على المتظاهرين

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزير الدفاع السابق مارك إسبر ووصفه بأنه شخص "من الوزن الخفيف"، وأنه جمهوري بالاسم فقط، بيد أنه لم ينف مزاعمه المدوية بأنه أراد إطلاق النار على المتظاهرين الذين طالبوا بالعدالة العرقية عندما اقتربت المظاهرات من البيت الأبيض، أو إطلاق الصواريخ على تجار المخدرات في المكسيك.

واتهم الرئيس السابق إسبر بالتزام الصمت بشأن اقتراحاته الأكثر غرابة لأنه كان حريصا على إرضائه، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وقال ترامب في بيان لشبكة سي بي إس نيوز ، التي بثت مقابلة أمس الأحد، مع إسبر في برنامج "60 دقيقة"،: "كان مارك إسبر جامدا، وكان مستميتا في ألا يفقد وظيفته. كان سيفعل أي شيء أريده، ولهذا السبب وصفته بأنه "مطيع" .

وأضاف ترامب: "لقد كان من الوزن الخفيف وقائدا صوريا، وأدركت ذلك في وقت مبكر جدا".

ولم ينكر ترامب العديد من مزاعم إسبر المدوية، مثل أنه أراد التذرع بقانون التمرد لقمع الاحتجاج السلمي أو إطلاق الصواريخ على المكسيك.

كما أنه لم يشرح لماذا لم ينفذ هذه الإجراءات فعليا إذا كان إسبر مرنا للغاية.

وقال ترامب "الحقيقة هي أنني لم أكن بحاجة إلى القيام بهذا الفعل ولم أفعل ذلك أبدا".