رئيسة مجلس النواب الأمريكي: شراء النفط من روسيا ساهم في تمويل هجومها على أوكرانيا

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إن الدول التي اشترت النفط من روسيا -ومن بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية- ساهمت فعليا في تمويل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضافت بيلوسي -خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حول المناخ في ولاية فلوريدا الأمريكية- أن هذا الهجوم الروسي على أوكرانيا جعل فكرة استقلالية الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتابعت بيلوسي -وفقًا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن مجلس النواب قد وافق بالفعل على تشريع لمكافحة التغير المناخي، وهناك مساع للعمل مع مجلس الشيوخ لتحقيق التأييد لهذا المشروع بصرف النظر عن الانتماء الحزبي.

يُذكر أن بيلوسي -التي زارت أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر- أكدت أن التغير المناخي يظل دائما قضية ذات صلة بالصحة والاقتصاد والأمن.