 رئيسة مجلس النواب الأمريكي: شراء النفط من روسيا ساهم في تمويل هجومها على أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مايو 2022 9:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: شراء النفط من روسيا ساهم في تمويل هجومها على أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:43 ص

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إن الدول التي اشترت النفط من روسيا -ومن بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية- ساهمت فعليا في تمويل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأضافت بيلوسي -خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حول المناخ في ولاية فلوريدا الأمريكية- أن هذا الهجوم الروسي على أوكرانيا جعل فكرة استقلالية الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وتابعت بيلوسي -وفقًا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن مجلس النواب قد وافق بالفعل على تشريع لمكافحة التغير المناخي، وهناك مساع للعمل مع مجلس الشيوخ لتحقيق التأييد لهذا المشروع بصرف النظر عن الانتماء الحزبي.
يُذكر أن بيلوسي -التي زارت أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر- أكدت أن التغير المناخي يظل دائما قضية ذات صلة بالصحة والاقتصاد والأمن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك