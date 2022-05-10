فرق فنون الشباب والرياضة بشمال سيناء تستعد للمسابقة القومية

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واصلت فرق الفنون الشعبية بمركز الفنون التابع لإدارة خدمات الشباب بشمال سيناء استعدادها للمشاركة في المسابقة القومية.

وأكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن البروفات والتدريبات النهائية مستمرة مع دعم وتشجيع فرق الفنون الشعبية بمركز الفنون التابع للإدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة استعداداً للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالإسكندرية خلال الفترة من 11 مايو حتى 16 مايو بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت نتيجة المصعدين للمرحلة النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات في مجال الفنون الشعبية هي: (شمال سيناء،الدقهلية، الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، القاهرة، الأقصر).

واوضح كليب راشد مدير الشباب والرياضة ان الوزارة تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة وإتاحة الفرصة للمنافسة فيما بينهم وتنمية الوعى الثقافى لديهم من خلال مشاركتهم فى الإحتفالات التى تقام فى المناسبات المختلفة وتنمية الذوق الفنى وإكسابهم مهارات ومعارف مختلفة ثقافيا وفنيا.