الأوقاف الإسلامية اللبنانية تدعو إلى مشاركة واسعة في الانتخابات

أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، تعميماً إلى خطباء المساجد، اليوم الثلاثاء، لدعوة المواطنين في خطبة الجمعة المقبلة إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية.



وأوصى التعميم بـ"حث المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للانتخاب وعدم التهاون في ممارسة هذا الاستحقاق الذي هو فرصة للتغيير بالتصويت لمن يرونه يحافظ على لبنان ومستقبل أبنائه وعروبته ومؤسساته الشرعية".



وركّزت الحملات الانتخابية كافة خلال الأسابيع الماضية على الدعوة إلى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي، وسط تخوف من المقاطعة.



وكان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان حذّر في خطبة عيد الفطر من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، ودعا إلى التخلص من سيطرة الفاسدين وهيمنتهم على مقدرات الشعب.



يذكر أن الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين سوف تجري يوم الأحد المقبل لاختيار 128 نائبا يشكلون البرلمان اللبناني.