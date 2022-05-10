كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء هجوم غرب سيناء الإرهابي: مميت ولا يمكن تبريره

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن «كوريا الجنوبية أعربت عن قلقها العميق إزاء الهجوم الإرهابي (المميت)، الذي وقع الأسبوع الماضي غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد 11 عسكريًا على الأقل وإصابة 5 آخرين».

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، صباح الثلاثاء، ذكرت الوزارة في بيان أن «بلادها تعرب عن قلقها البالغ بشأن الهجوم الإرهابي في شبه جزيرة سيناء، الذي وقع يوم 7 مايو»، معربة عن تعازيها العميقة في الضحايا ولأسرهم الثكلى والشعب المصري وحكومته.

وأكدت الوزارة مجددا موقفها الثابت بأن «الإرهاب لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف»، وأضافت أن «كوريا الجنوبية ستشارك بنشاط في الجهود الدولية، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة».

جدير بالذكر أن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن يوم السبت الماضي، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.