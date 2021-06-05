 بول كورب تعتزم إعادة شراء أسهم عامة بقيمة 300 مليون دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مايو 2022 11:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

بول كورب تعتزم إعادة شراء أسهم عامة بقيمة 300 مليون دولار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 11:02 ص

أعلنت شركة بول كورب الأمريكية لعبوات الألومنيوم، التوصل إلى اتفاق لإعادة شراء كمية من أسهمها العامة المميزة بقيمة 300 مليون دولار تقريبا من خلال صفقة تم التفاوض بشأنها سرا، في إطار تسريع عملية إعادة شراء الأسهم مع شركة ميزوهو ماركتس أمريكاس.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الصفقة ستقلل إجمالي عدد أسهمها العامة المميزة بنحو 3ر4 مليون سهم.

وبعد اكتمال الصفقة، سيتبقى حوالي 21 مليون سهم متاحة لإعادة الشراء وفق تفويض الشركة الحالي.

كانت الشركة قد أعلنت يوم 27 أبريل الماضي تغيير رمز تسجيلها في البورصة الأمريكية من "بي.إل.إل" إلى "بي.أيه.إل.إل" اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك