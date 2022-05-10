الاتحاد الأوروبي: مقترح ماكرون بإنشاء منظمة سياسية أوروبية موحدة لن يلغي الاتحاد

رحب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل بوينو، بفكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنشاء "منظمة سياسية أوروبية موحدة"، مؤكدا أن المنظمة الجديدة لن تلغي دور الاتحاد الأوروبي.

وشدد بوينو ـ في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، على أهمية هذه الفكرة في ظل الظروف التي وصفها بـ"الاستثنائية" وفي ظل الأزمة الراهنة بين كييف وموسكو، موضحا أن المنظمة الجديدة ستعزز التعاون والتكامل والتضامن بين الدول خاصة مع أوكرانيا في ظل الظروف التي تمر بها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح فكرة الرئيس الفرنسي الجديدة خلال القمة الأوروبية المقبلة.

وأضاف لويس بونيو، أن هذه المنظمة الجديدة قد تسرع انضمام كييف لها في هذه الظروف الاستثنائية بدلا من أن تستغرق وقتا أطول للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أوكرانيا العمل بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ساعات من مقارنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه مع كييف بالحرب ضد ألمانيا النازية.

ولم يقدم الرئيس ماكرون (44 عاما)، والذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في باريس يوم السبت الماضي، أي تفاصيل حول كيفية عمل مثل هذه المجموعة أو ما سيكون دورها.