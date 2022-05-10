ناشط تايواني يعرب عن شكره لناشطين آخرين بعد إطلاق سراحه من السجن في الصين

وجه الناشط الحقوقي التايواني لي مينج تشي الشكر، اليوم الثلاثاء، للناشطين الذين طالبوا بإطلاق سراحه، وذلك بعد وصوله إلى تايوان عائدا من الصين حيث استكمل عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وقال لي -47 عاما-، في أول مؤتمر صحفي له في تايبيه بعد العودة، إنه لولا الاهتمام العالمي لامتدت فترة عقوبته.

وفي أول محاكمة لناشط حقوق مدنية تايواني في الصين، أدين المحاضر الجامعي السابق لي في عام 2017 بـ"تقويض سلطة الدولة"، في محكمة تمت بيويانج في مقاطعة هونان.

وتم توجيه الاتهام له بسبب دعوته إلى الديمقراطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال مجموعات المناقشة.

وكان الحكم أيضا رادعا لناشطين آخرين في تايوان وهونج كونج. وتم القبض على لي لدى دخوله الصين من ماكاو.

كانت النيابة العامة في الصين سعت في الأصل إلى محاكمته بتهمة التجسس، لكن حملة عالمية قادتها زوجته لي تشينج يو منعت الصين من ذلك، على حد قوله.

وكان من شأن الإدانة بالتجسس أن تجلب عقوبة بالسجن لفترة أطول.

واضطر لي ومحتجزون آخرون في السجن إلى "العمل الشاق" 12 إلى 13 ساعة في اليوم، على الرغم من أن لوائح الصين نفسها تطالب السجون بالامتثال لقوانين العمل.

وأشار إلى اعتزامه الآن تنحية طموحاته السياسية جانبا والعودة إلى حياته الطبيعية.