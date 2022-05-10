لوكاشينكو: اتفاقات مع روسيا لمساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج «إسكندر»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بيلتا».

وجاء في التقرير، الذي نشرته وكالة «سبوتنيك»، أن «روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك نموذج (إسكندر)، وقد تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة على أعلى مستوى، حسبما قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع بشأن محفظة طلبات الدفاع الحكومية».

وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا تهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء.

يذكر أن صواريخ «إسكندر» مخصصة لتدمير منشآت عسكرية مهمة محددة، منها مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والذخائر والمحروقات ووسائط الدفاع الجوي.

ويبلغ مدى صاروخ «إسكندر» 500 كيلومتر، وبسرعة 2100 متر في الثانية.

ويتميز صاروخ «إسكندر»، بحسب الوكالة الروسية، بالدقة والقدرة على اختراق الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ، وتحتاج عربة «إسكندر» إلى وقت قصير للإعداد لإطلاق الصاروخ.