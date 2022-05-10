وزير التعليم: لم نتراجع عن قرار إلغاء التشعيب بالثانوية العامة لكن تم استبداله

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ قرار إلغاء التشعيب بالثانوية العامة لم يتم التراجع عنه لكن تم استبداله.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن تطوير التعليم تم تنفيذه بدءًا من الصف الأول حتى الصف الرابع الابتدائي، فيما سيتم العام المقبل تطوير مناهج الصف الخامس.



وتابع: "كان هناك قرار بالإسراع في هذا النظام.. لو طبقنا سنة سنة سيستغرق الأمر ثماني سنوات، ولهذا ننوي تطوير المناهج كل ثلاثة صفوف سنة واحدة".



وأشار إلى أن المستهدف هو الانتهاء من بناء المناهج الجديدة في زمن قصير (ثلاث سنوات)، موضحًا أن هذا الأمر يستتبعه تغيير في مناهج المرحلة الثانوية في زمن قريب نسبيًّا.



ولفت إلى أنّ عملية التغيير ستشمل تطويرًا شاملًا في المناهج وفي التشعيب وفي تنسيق الجامعات ليتناسب مع المناهج الجديدة.