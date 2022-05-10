نائب رئيس الحكومة اللبنانية: مسئولو صندوق النقد والبنك الدوليين ينتظرون إقرار الإصلاحات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور سعادة الشامي، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمسئولين الأمريكيين والأوربيين ينتظرون إقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان والتي أحيل بعض مشاريع قوانينها إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، برئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأطلع الشامي، الرئيس على نتائج المحادثات التي أجراها خلال الأسبوعين الماضيين في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين ومفوض الاتحاد الأوروبي ومدير الخزانة الفرنسية.

وأكد الشامي أن المحادثات تناولت الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان، موضحا أن المسئولين الذين التقاهم أشادوا بالاتفاق الذي وقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين، وأشار إلى أنهم ينتظرون إقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان.