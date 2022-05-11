اضطر وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، إلى البقاء بعض الوقت في قبو للحماية من القنابل في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، بعد أن دوت صافرات الإنذار من وقوع غارات جوية.

وقبل لقاء مزمع مع عمدة كييف فيتالي كليتشكو، توجه الوزير الهولندي، مساء اليوم، إلى مكان آمن عندما دوت صافرات الإنذار محذرة من وقوع غارات جوية روسية، بينما تردد أن مثل هذا الإجراء للحماية لم يسر على وزيرة الخارجية الألمانية نفسها.

وكان هوكسترا توجه على متن قطار برفقة وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى كييف اليوم وحضر معها بعض اللقاءات.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق أن الحرب لن تنتهي في أوكرانيا حتى بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، مشيرة إلى أن من الممكن " سقوط صاروخ في كل مكان من هذا البلد".

وأعلنت وسائل إعلام في كييف في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي عن إطلاق إنذار لكييف والمنطقة المحيطة بها من وقوع هجوم جوي، لكنها قالت إنه لم تكن هناك انفجارات يمكن سماعها كما لم ترد معلومات عن تحليقات واستطردت أن الوضع مستقر.