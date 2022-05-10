شفط مياه الصرف الصحي من شارع خلوصي شمال القاهرة

تابع المحاسب أشرف محمد سيد، رئيس حى الساحل، شمال القاهرة،

أعمال رفع وشفط مياة الصرف الصحى من أمام العقار رقم ١٢٨ شارع خلوصى، الناتجة عن كسر وصلة الصرف الصحى الخاصة بالعقار، وذلك بمعرفة مراقبة صرف صحى الساحل، بقيادة المهندس محمد إبراهيم، مراقب عام صرف صحى الساحل، والمهندس شريف رسمى، بالتنسيق مع غرفة عمليات حى الساحل، ذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة شوارع الحي واستعادة المظهر الحضاري لشوارع الحي وردا علي شكاوي المواطنين بصفة مستمرة.

ووجه محمد، خلال تصريحات صحفية، بضرورة استعادة المظهر الحضاري لشوارع الحي، من رفع كفاءتها وإنارتها، موضحاً أنه رفع إشغالات سيارات طعام تيك أوى بشارع شبرا أمام العقار رقم ٢٦٤ ، ومصادرة إشغالات الباعة الجائلين من أمام محطة مترو الأنفاق الخلفاوى.

وأكد رئيس حي الساحل، علي تركيب غطاء بالوعة صرف صحي بشارع 26 بمنقطة حسن عبد الرحمن، إضافة إلى تنظيف وتطهير شارع بين المدارس بجوار مساكن محى وشارع حمدى.



