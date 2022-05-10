الرئيس الجزائري يبحث مع أحزاب سياسية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع عدد من الأحزاب السياسية مواقف الدولة الجزائرية في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك في إطار مبادرة لم الشمل التي أطلقها مع نشطاء جزائريين معارضين من أجل "بدء صفحة جديدة" في إطار بناء "جزائر جديدة".

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن تبون استقبل اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة، رئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي وهو حزب سياسي في الجزائر تم إنشاؤه في 11 مارس 2011.

وأضاف جيلالي، في تصريحات صحفية، أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة عدد كبير من القضايا، مشيرا إلى أن الرئيس تبون شرح مواقف الدولة الجزائرية في كل الميادين، سواء الاقتصاد، أو الإعلام، وكذلك محاربة الفساد.

وأشار إلى أن هذا اللقاء ارتكز على فكرة هامة مفادها أن الوقت قد حان لتبادل الرأي والدفاع عن وحدة الوطن، والمساهمة في بناء "مجتمع ودولة وقوية".

وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس الجزائري، اليوم، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وهو حزب سياسي محافظ.

وعقب الاستقبال، أكد بن قرينة، في تصريحات صحفية، أن هذا اللقاء جاء في إطار "مسعى الحوار للرئيس الجزائري مع مختلف التشكيلات السياسية لتبادل وجهات النظر"، مضيفا أن اللقاء "كان صادقا وعرف طرح عديد الانشغالات التي تحظى باهتمام الرئيس".

وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لرئيس الجمهورية للتطرق لكل ما يدور في الجزائر ومحيطها الإقليمي، حيث تم التأكيد على "ضرورة تمتين الجبهة الداخلية بوضع اليد في اليد لمواجهة التحديات".