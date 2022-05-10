الوزير عن نظافة دورات المياه بالقطارات: نحاسب الشركة المسؤولة حساب الملكين.. بجري وراهم عشان يقضوا مهمتهم





قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يثق في ثقافة المصريين وحبهم لمرافق النقل، منوهًا في الوقت نفسه إلى بعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين، ومنها عدم عبور السكة الحديد من المزلقان القانوني المؤمن.

وعلق الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، على فيديو لقطار ارتطم بمركبة «توكتوك» حاولت عبور السكة الحديد أثناء إغلاق المزلقان، قائلًا: «الله يرحمه القطر أكله، لا نكون سعداء عند حدوث حادث مثل ذلك، والمواطنون عليهم اتباع تعليمات الأمن وعبور السكة الحديد».

واستنكر الظاهرة الخاصة بإلقاء قطارات السكك الحديد بالطوب، معلقًا على مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مجموعة من المواطنين يصلون على شريط القطار: «خلاص الدنيا ضاقت، ولا مكان للصلاة إلا على القضبان؟!».

وتابع: «بقا ده كلام؟ وبعدين يقولوا قوموا الناس من الصلاة، والله إحنا بنصلي زيكم، لكن مينفعش أصلي على قضبان القطر، تخيل المنظر ده عندنا في مصر 2022، ليه كده؟»، مؤكدًا أمله في ثقافة الركاب والشعب الكبيرة، وانتهاء تلك السلوكيات والمناظر قريبًا.

وتطرق بالحديث إلى ظاهرة الباعة الجائلين، وتسببهم في ضيق للركاب، مجيبًا عن شكوى بعض المواطنين من نظافة دورات المياه داخل القطارات: «شركة الخدمات المتكاملة نحاسبها حساب الملكين، وهي الشركة المسؤولة عن نظافة القطار ودورات المياه والإنارة».

لكنه استطرد: «من يعمل فيها مصري، أنا بجري وراهم عشان يقضوا مهمتهم ومش هيهأس، القطار اللي بركبه بتكون ريحتها فينيك وبرفانات، لكن مش هقدر أركب كل قطار، أنا أكافأ من يعمل عمله بصورة جيدة، وأجازي من يخطئ».

ولفت إلى أن البعض يبني طريقًا فوق قضبان السكة الحديد بالمخالفة، مختتمًا: «لازم الناس تساعدنا، عندي ثقة في أهالينا وركابنا والشعب المصري، وبمساعدة الإعلاميين والمسؤولين، أن تنتهي وتختفي تلك السلبيات، وتكون مرافق وسكك حديد آمنة وكهربائية حديثة».