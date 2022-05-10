جلسة تحفيزية في مران الإسماعيلي واستمرار غياب خماسي الفريق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء الإثنين على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، في إطار البرنامج المحدد للمباراة القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، خلال مران اليوم على النواحي الفنية والتكتيكية الذي يسعى بصفة مستمرة لتحفيظها للاعبين من أجل تطبيقها في المباريات المقبلة لمواصلة الانتصارات، عقب جلسة جمعته مع أعضاء الفريق طالبهم بضرورة الحفاظ على الروح العالية التي ظهرت في اللقاء الماضي ضد المصري البورسعيدي.

وشهد المران استمرار غياب عبدالرحمن مجدي ومحمود عبدالعاطي دونجا ومحمد بن خماسة وأحمد مصطفى، ومحمد عمار رباعي الفريق الذين يخضعون لبرامج تأهيلية لتعرضهم لإصابات مختلفة.

وكان الدراويش قد اتفق على خوض تجربة ودية غدًا الثلاثاء ضد دمياط على ملعبه بالإسماعيلية، بعد تأجيل لقاء الأهلي في افتتاحية الدور الثاني بالمسابقة المحلية بسبب مشاركة المنافس في البطولة الأفريقية.