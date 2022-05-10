 قادة أركان موريتانيا والجزائر ومالي النيجر يبحثون التنسيق في مواجهة الإرهاب - بوابة الشروق
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قادة أركان موريتانيا والجزائر ومالي النيجر يبحثون التنسيق في مواجهة الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 2:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 2:48 ص

بحث قائد الأركان الموريتاني الفريق المختار بله شعبان اليوم الإثنين، مع قادة أركان الجزائر والنيجر ومالي، في نواكشوط تعزيز التعاون وذلك ضمن أعمال الدورة العادية لاجتماع رؤساء أركان دول الميدان التي تضم الدول الأربعة.
وأكد بيان للجيش الموريتاني أن قادة الأركان الأربعة بحثوا التنسيق المشترك بين الجيوش والتعاون العسكري خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
كما تم خلال الاجتماع بحث التدابير الكفيلة بالتصدي للتهديدات الأمنية المشتركة والحد من تفشي الجريمة المنظمة في الفضاء المشترك لهذه الدول.

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