كبير الأساقفة في أوكرانيا يناشد بوتين السماح بخروج المحاصرين في مصنع آزوفستال

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ناشد كبير الأساقفة في الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا، الرئيس الروسي فلادمير بوتين، السماح للأشخاص المحاصرين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول بالخروج.

وتشهد المدينة قصفا مستمرا تقريبا منذ بداية الحرب، ويعد المصنع آخر ملاذ لمقاومة القوات الروسية.

وقال كبير الأساقفة أونفري، إنه على بوتين التصرف كمسيحي والسماح للمدنيين والمقاتلين وقوات الأمن المحاصرين بالهروب إلى منطقة تسيطر عليها أوكرانيا أو دولة ثالثة.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، مازال هناك نحو 100 مدني محاصرين في المصنع، بالإضافة لذلك، تقول مصادر روسية إن أكثر من 2000 مقاتل ومرتزقة أجانب يتحصنون داخل المصنع.

وقد رفض المقاتلون حتى الآن مطالب بوتين بتسليم أنفسهم والتخلي عن أسلحتهم. وأكد الرئيس الروسي لهم أن القوات الروسية لن تداهم المنطقة الصناعية في حال سلموا أنفسهم.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن القائد السابق لكتيبة آزوف شبه النظامية ماكسيم شورين القول إن الجهود الدبلوماسية جارية لانقاذ المقاتلين.

وأضاف أن العملية جارية لتحرير ماريوبول من الحصار الروسي بعملية عسكرية، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتا.