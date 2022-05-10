الخارجية اليونانية: أثينا تريد وجودا عسكريا أمريكيا في شمال البلاد

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، إن أثينا تريد وجودا عسكريا أمريكيا في اليونان، وفي شمال البلاد على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخدم المصلحة الوطنية.

وفي حديثه خلال مناقشة في البرلمان حول اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل الموقعة بين اليونان والولايات المتحدة، قال ديندياس إن تمديد الاتفاقية من فترة سنة واحدة إلى خمس سنوات تم الاتفاق عليه بمبادرة أثينا، في حين كشف أن الجانب اليوناني فكر في تمديد أكبر، حسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، على موقعها الإلكتروني.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "لم نكن نقدم أي خدمة للولايات المتحدة، أردنا خمس سنوات ولن أخفي أن الحكومة فكرت حتى في زيادة المدة لـ10 سنوات، نريد الوجود العسكري، لم نتظاهر بأننا من يريدون اختفاء القواعد، أردنا وما زلنا نريد وجودا أمريكيا".

وقال إن استخدام ميناء شمال اليونان من قبل الجيش الأمريكي يعد أحد أهم عناصر الاتفاقية.