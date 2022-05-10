أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الثلاثاء، أن قرار البرلمان الليتواني، الذي وصف روسيا بـ«دولة إرهابية»، يمكن أن يؤدي إلى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال جباروف لوكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الثلاثاء، إن «قرار البرلمان الليتواني، الذي وصف روسيا بأنها (دولة إرهابية)، يمكن أن يؤدي إلى قطع كامل للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين».

وتساءل البرلماني عن سبب وجوب شراء «فيلنيوس» للغاز من دولة تعتبرها «إرهابية»، ولم يستبعد أن «قرار البرلمان الليتواني، قد يؤدي إلى تخفيض مستوى البعثات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال».

هذا وكان قد تبنى البرلمان الليتواني، قرارا ينص على أن روسيا، بسبب إطلاقها ما تسميه بـ«العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، هي «دولة تدعم الإرهاب وتنفذه».

وصوّت مجلس النواب الليتواني، على مشروع قرار يعتبر حرب روسيا على أوكرانيا «جريمة إبادة جماعية»، ويصنف روسيا على أنها «دولة إرهابية».