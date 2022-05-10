الصحة: أطباء وإدارات المستشفيات الخاصة يشكون من قسوتنا في إجراءات التفتيش

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ البعض يتصور خطئا أن المستشفيات والعيادات الخاصة لا رقيب عليها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: "بالعكس تمامًا.. أطباء وإدارات هذه المستشفيات بيشتكوا مننا بسبب القسوة في التعامل معهم واتخاذنا للإجراءات".



وأشار عبد الغفار، إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية ضخم بواقع 1208 مستشفيات و60 ألفًا و816 عيادة خاصة، إلى جانب 15 ألفًا و310 معامل.



وكان المستشار حماده الصاوى النائب العام قد أمر بمباشرة تحقيقات عاجلة فى واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.



وتلقت النيابة العامة بلاغًا من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو ما قال إنه إهمال طبي تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى لإصابة عينها، وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون إتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، على حد قول البلاغ.