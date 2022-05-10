سيتي كلوب يجتمع بفرع الشروق لإنجاز الأعمال الإنشائية

عقد مجلس إدارة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة محمد مرجان رئيس مجلس الإدارة، ومحمد المنشاوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق محروس، عضو مجلس الإدارة، وإسماعيل السيد، رئيس قطاع الأندية والتشغيل، بجانب مديرو القطاعات المختلفة، اجتماعا مهما بفرع سيتي كلوب بمدينة الشروق، للإطمئنان على سير الأعمال الإنشائية في كافة الفروع، ومنها فرع الشروق.

وطالب محمد مرجان مديرى القطاعات ومسئولي الأعمال الإنشائية بشركة سيتي كلوب، بالإسراع في التنفيذ وإنجاز المهام بهدف الإنتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالفرع وافتتاحه في أقرب وقت، لاسيما وأن الفرع يشهد إقبالا كبيرا على العضويات والاشتراكات.

وأعقب هذا الاجتماع، جلسة لمحمد مرجان مع مديرى النشاط الرياضى بشركة سيتى كلوب طالبهم خلالها باستغلال واستثمار النجاح الكبير الذى تحقق في الفترة الأخيرة وتحديدا فى شهر رمضان المبارك وحالة الزخم التي حققتها أندية سيتى كلوب ونالت إعجاب وإشادة الجميع.

وتم خلال الاجتماع التركيز على الاهتمام بالنشاط الرياضي بشكل أكبر وكذلك ملفات أخرى مثل الخدمات والأعمال الإنشائية والعضويات وغيرها، وسرعة تلبية احتياجات جميع الأندية.

وأسفر الاجتماع عن ضرورة العمل على إنجاز خطط النهوض في القطاع الرياضي بشكل شامل بجانب القطاعات الأخرى الثقافية والإجتماعية، وكذلك خطط تطوير البنية التحتية الرياضية لمنح الفرصة لكل مصرى لممارسة الرياضة بشكل سليم، على اعتبار أن أندية سيتى كلوب مشروعا قوميا كبيرا، تقدم خدمات متكاملة للأعضاء فى المحافظات والمدن المختلفة تضاهى أكبر الأندية في القاهرة بل وتتفوق عليها في كثير من الأحيان.