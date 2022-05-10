وزير النقل: استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن استثمارات بقيمة 500 مليون دولار سيتم ضخها كمرحلة أولى لإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض في ميناء دمياط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن البنية الأفقية تشمل المعدات والمرافق التي تعلو الأرصفة، موضحًا أن الدولة قررت منذ فترة طويلة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتولى بنفسها بناء المحطات والأرصفة عبر الشركات الوطنية.

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في الإدارة والتشغيل والصيانة طبقًا للقوانين المصرية.

ولفت إلى أن تحالفًا من أكثر ثلاث شركات عالمية في تشغيل الخطوط الملاحية إلى جانب القطاع الخاص سيباشر عملية التشغيل، ما يعني أن العالم أجمع يثق في مصر ورئيسها وفي الاستثمار فيها.

وتابع: «مصر آمنة مهما يقولوا أو يعملوا أو يدمروا أو يخربوا.. مصر جاذبة للاستثمارات».

وأكّد أن تعاون التحالف العالمي مع شركتين مصريتين يعبر أيضًا عن الثقة في القطاع الخاص المصري، الذي يحظى بمساعدة واهتمام من قِبل الدولة لإشراكه في المشروعات.