البنك الأهلي: لن نفرط في أي لاعب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن فريق البنك الأهلي، رفضه التام فكرة بيع أي لاعب من قوامه الأساسي في الموسم المقبل.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري العام، برصيد 24 نقطة، بعد مرور 18 جولة من منافسات المسابقة.

وقال كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي للبنك الأهلي في تصريحات إذاعية لقناة (أون تايم سبورتس):" نسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وضم عدد من اللاعبين في الموسم المقبل".

وأضاف:" لن نفرط في أي لاعب بالفترة المقبلة، حتى إذا وصل مبلغ كبير".

وأكمل:" البنك الأهلي قادر على المنافسة، ومواصلة نتائجه الجيدة في الدوري".

وأتم:" المنافسة على اللقب منحصرة بين الأهلي والزمالك، بينما بيراميدز لا يملك الفرصة لعدم ثبات مستوى لاعبيه".

ويستعد البنك الأهلي، لمواجهة الأهلي في الدوري، يوم 18 من شهر مايو الجاري، على ستاد المقاولون العرب، ضمن الاسبوع الـ19.