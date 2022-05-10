فلسطين: لابيد بتصريحاته المخالفة للقانون الدولي لا يختلف في تطرفه عن بينيت

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، للصحفيين في الكنيست الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، واعتبرتها كاذبة وغير قانونية وامتدادا للعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتطاولا فجا على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما تعتبرها جزءا لا يتجزأ من حملة إسرائيل الرسمية التضليلية للمجتمع الدولي وقلبا لحقائق التاريخ والجغرافيا والصراع.



وقالت الخارجية في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء: «إن هذه التصريحات امعان في التمسك الإسرائيلي الرسمي بالاحتلال والاستيطان، واستخفاف بمواقف الادارة الامريكية المعلنة. إن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هي أرض محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يحق او يجوز لدولة الاحتلال ان تغير من طبيعتها او تنقل مواطنيها اليها او تنتهك حقوق الشعب المحتل».



وأكدت الوزارة أن «ما قاله لابيد مخالف للقانون، ويعتبر جريمة حرب، مما يؤكد أن لابيد رغم محاولته الظهور بشكل مختلف عن المتطرف بينيت، إلا ان تصريحاته تعتبر تطبيقا عمليا لتقاسم الأدوار بينهما، للظهور بمظهر الشرير والطيب، لكن الطيب ينكشف عبر تصريحاته التي تكشف حقيقته التي لا لبس فيها، وتؤكد عدم وجود اختلاف جوهري بينه وبين شريكه في الحكم بينيت».



وأضافت: «كلاهما متطرفان، يرفضان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أعداء للحق والقانون الدولي، سالبو الإنسانية والكرامة والعدل والانصاف والقانون»، وتوقعت الوزارة من الإدارة الأمريكية توضيح ادعاءات لبيد والاجابة عليها، والوفاء بالتزاماتها وتحويل أقوالها ومواقفها إلى أفعال.