المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 8 ملايين شخص نزحوا داخليا في أوكرانيا

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قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 8 ملايين شخص نزوحوا داخليا في أوكرانيا نتيجة الغزو الروسي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أحدث بياناتها، إنه بالإضافة لذلك، فر 9ر5 مليون شخص للخارج.

وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، بلغ عدد سكان أوكرانيا نحو 44 مليون نسمة.

مع ذلك، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 7ر2 مليون شخص عادوا أيضا لمنازلهم.

وقال المدير العام للمنظمة أنطونيو فيتورينو: "احتياجات من نزحوا داخليا والمتضررين من الحرب في أوكرانيا تتزايد كل ساعة".

وأضاف: "الوصول لمن يحتاجون المساعدة مازال يمثل تحديا في ظل الأعمال العدائية النشطة، ولكن فرقنا ملتزمة بالاستمرار في إيصال المساعدات العاجلة داخل أوكرانيا وفي الدول المجاورة".