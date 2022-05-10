الإعلان عن طاقم تحكيم المباراة الثانية لنهائي دوري سوبر السلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد الفلكي عن طاقم تحكيم مباراة نهائي دوري السوبر موسم 2021-2022 بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري والأهلي الثانية في سلسلة نهائي دوري السوبر في التاسعة مساء يوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى.

واستقرت لجنة الحكام على إدارة البوسني أديمير زورابوفيتش والصربي ألكسندر جليسيتش اللقاء للمباراة الثانية على التوالي ويساندهما الحكم الدولي المصري عمرو أبو علو. ويعد البوسني أديمير زورابوفيتش حكمًا دوليًا منذ عام 1995 وسبق له إدارة العديد من المباريات الهامة من بينها نهائي أولمبياد طوكيو لكرة السلة ين فرنسا وأمريكا، كما أدار العديد من مباريات تصفيات بطولة أوروبا 2022، ونصف نهائي كأس العالم 2019 للرجال بين فرنسا والأرجنتين ومباراة تحديد المركز الثالث والربع بين فرنسا وأستراليا.

أما الصربي ألكسندر جليسيتش، فقد سبق له وأدار 3 مواجهات في أولمبياد طوكيو لكرة السلة أبرزها ربع النهائي بين أستراليا والأرجنتين، وأدار عدد من المواجهات في تصفيات بطولة أوروبا للمنتخبات من بينها إستونيا ضد إيطاليا، كما كان حكمًا في عدد من المواجهات في كأس العالم رجال 2019 من بينها مباراة أمريكا وبولندا في مواجهات تحديد المراكز من الخامس للثامن.

أما عمرو أبوعلو الحكم المصري الدولي فقد سبق له وأدار جميع تصفيات كأس العالم للرجال منذ 2017 وحتى فبراير 2022، بجانب نهائيات بطولة BAL عام 2021 وتصفيات البطولة في النسخة الحالية، كما أدار مباريات في كأس العالم تحت 19 سنة في مصر وكأس العالم تحت ١٧ سنة بيلاروسيا ٢٠١٨، و كأس العالم تحت ١٩ سنة لاتفيا ٢٠٢١.