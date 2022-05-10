الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا يتهمون روسيا بشن هجوم سيبراني واسع قبيل حرب أوكرانيا

اتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا روسيا، اليوم الثلاثاء، بشن هجوم سيبراني استهدف الدول الأعضاء في الاتحاد، قبل وقت قصير للغاية من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن الهجوم الإلكتروني وقع قبل ساعة واحدة من غزو روسيا لأوكرانيا، وعمل على تسهيل "العدوان العسكري".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن الهجوم الأحدث الذي ركز على شركة فياسات الأمريكية للاتصالات، والتي تعمل في أوكرانيا، كان له تأثير أوسع نطاقا في أوروبا الوسطى.