إيرباص تعلن تسليم 48 طائرة نقل في أبريل

أعلنت المجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والطيران (إيرباص) أنها سلمت 48 طائرة نقل إلى عملائها في أبريل الماضي، وهذه العدد أقل من الطائرات التي تم تسليمها في مارس السابق عليه.

وذكرت أكبر شركة تصنيع طائرات في العالم في مقرها في مدينة تولوز الفرنسية مساء اليوم الاثنين أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها في أول ثلث من العام الحالي وصل إلى 190 طائرة ما يعني أن الشركة حققت أكثر من 25% من هدفها للعام الحالي والمتمثل في وصول عدد الطائرات المسلمة في 2022 إلى قرابة 720 طائرة.

وجرت العادة أن تزيد عمليات التسليم لدى ايرباص مع قرب نهاية العام.

وتلقت إيرباص في الشهر الماضي طلبات لشراء 98 طائرة كما تم إلغاء 3 طلبيات.

كانت طلبيات لشراء 76 طائرة من ايرباص تم إلغاؤها في مارس الماضي وكانت كل هذه الطلبيات تقريبا من شركة الخطوط الجوية الماليزية ايراسيا إكس التي قلصت طلبياتها من طائرات ايه330 نيو عريضة البدن بمقدار 63 طائرة.