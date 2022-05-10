برنامج الغذاء العالمي: قرابة نصف سكان أفغانستان يواجهون جوعا حادا

قالت نائب المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي لآسيا والمحيط الهادي انثيا ويب، إن قرابة نصف سكان أفغانستان (نحو 19.7 مليون نسمة) يواجهون الجوع الحاد، ما يمثل مستويات قياسية من الجوع في البلد الآسيوي.

وأوضحت ويب في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الثلاثاء، أن هذا الرقم، الذي يستند إلى أحدث تحليل للأمن الغذائي في أفغانستان، من المتوقع أن ينخفض إلى 18.9 مليون في الفترة بين يونيو ونوفمبر المقبلين؛ وهو ما يعود جزئيا إلى موسم حصاد القمح من مايو إلى أغسطس، والتوسع المنسق في المساعدات الغذائية الإنسانية، إلى جانب زيادة دعم سبل العيش الزراعية والذي تم تسهيله من خلال الدعم السخي من المانحين.

وأضافت أن الجفاف المستمر في البلاد إلى جانب أزمتها الاقتصادية يشير إلى أن الجوع غير المسبوق الذي يعاني منه السكان سوف يستمر في تهديد حياة وسبل عيش ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أفغانستان.

وأوضحت أن برنامج الغذاء العالمي أطلق أكبر عملية غذائية إنسانية في العالم في غضون أشهر ووصلت إلى أكثر من 16 مليون شخص حتى الآن في عام 2022، كما يعمل مع المزارعين والمطاحن والمخابز، إلى جانب تدريب النساء وخلق فرص عمل لدعم الاقتصاد المحلي، منوهة بأن الحرب في أوكرانيا ستستمر في الضغط على إمدادات القمح والسلع الغذائية وأسعار الوقود في أفغانستان.

وأكدت المنظمة الأممية أنها بحاجة إلى تمويل قيمته 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري لمواصلة الاستجابة لحالات الطوارئ والتغذية والقدرة على الصمود.