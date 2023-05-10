واشنطن: نعمل مع السعودية للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في السودان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، امتنانها للسعودية على استضافة محادثات بين طرفي الصراع بالسودان.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها أكدت لطرفي الصراع في السودان وللشركاء والحلفاء أنه لا حل عسكري للأزمة، مشيرة إلى أنها تحمل قادة السودان مسئولية استمرار العنف.

وأضافت أنها تعمل مع السعودية للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في السودان، بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، مساء الأربعاء.

ويعقد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع اجتماعات منذ أيام برعاية السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة.

وتهدف المفاوضات بين الجانبين إلى تثبيت هدنة فعلية والسماح بوصول عمال الإغاثة وإمداداتها، بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار في وقف القتال الأمر الذي جعل الملايين محاصرين في منازلهم ومناطقهم.

ومن ناحية أخرى قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، إن رئيس البعثة فولكر بيرتس، اتصل بطرفي الصراع في السودان، وحثهما على وقف إطلاق النار؛ لإتاحة تقديم المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.