شركة يابانية تعتزم استخدام عائدات بيع سندات لمساعدتها في التحول للأخضر

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تعتزم شركة غاز يابانية استخدام عائدات بيع سندات، تهدف لمساعدة الشركات في التحول للاخضر، لمساعدتها في تبني سبل صديقة للبيئة للقيام بالأعمال في محطة للغاز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة أوساكا للغاز تسعى لبيع سندات التحول، ذات أجل خمسة أعوام وعشرة أعوام خلال الشهر الجاري.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء، إنه سيتم استخدام الأموال للاستثمار في محطة طاقة تعمل بالغاز في مقاطعة هيميجي.

ويشار إلى أن سندات التحول أو القروض تهدف لمساعدة القطاعات التي تصدر أكبر قدر من الانبعاثات لأن تتحول لتصبح أكثر كفاءة من حيث الطاقة والحد من انبعاثاتها الغازية.