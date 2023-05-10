وكيل خطة النواب: السعر العادل للدولار 29 جنيها

أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة هذا العام، من أصعب الموازنات التي مرت على مصر، مشيرا أن مصروفاتها 3 تريليون جنيه، بينما تبلغ إيراداتها 2 مليون و140 مليار جنيه.

وكشف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، مساء الثلاثاء، أن أبرز ما يميز الموازنة هذا العام، أن الدعم حصل على أكثر من 530 مليار جنيه، وهو ما يهم أغلبية الشعب.

وذكر أن الدعم عاد الي بعض السلع التي رفع منها الدعم، ومنها على سبيل المثال الكهرباء، الذي بلغ الدعم بها صفر% تقريبا لكنه عاد هذا العام، موضحًا أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة اقترب من 120 مليار جنيه.

وأوضح أن دعم السلع التموينية والخبز بلغ 128 مليار جنيه، ومخصصات التأمين الصحي والأدوية ازدادت 6 مليارات، وكذلك مخصصات الاسكان بلغت 10 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 100%، فضلًا عن برنامج «تكافل وكرامة»، بدعم بلغ 31 مليارًا، بزيادة تقترب من 30%.

ووصف «عمرك أعباء الدين الخارجي، بقوله: «القنبلة الموجودة في الموازنة، ومشكلة كبيرة سببها الرئيسي السياسة النقدية التشددية التي تتبعها البنوك المركزية على مستوى العالم، وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع أسعار الفائدة على مدار فترة كورونا والحرب الأوكرانية 10 مرات».

وأشار إلى أنه «في ظل ظروف كورونا، خرجت الأموال الساخنة من مصر مرة واحدة بقدار 22 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا تسبب في هذه الأزمة».

واستطرد: «تفاجأنا أن فوائد الدين ترليون و120 مليار هو رقم كبير أيضا، مصر في جميع عهودها لم تتخلف يوما عن سداد قسط مطالبة بسداده، فضلا عن أن الاقتصاد المصري متنوع لا يعتمد على مصدر واحد، والبنية الأساسية للاقتصاد سليمة وقادرة على الخروج من هذه الأزمة».

وطالب المواطنين بترشيد النفقات والصرف في الأولويات كالتعليم والصحة ومصاريف المعيشة كالأكل والشرب، وعدم التكالب على السلع المستوردة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة، وذلك لفترة محددة للمرور بتلك الأزمة بسلام.

وأكد أن السعر العادل للدولار 29 جنية بزيادة أو نقص 2 جنيه، منوهًا أن «كل ما يقال غير ها السعر يكون مضاربات وهي ما تتسبب في رفع سعر الدولار».