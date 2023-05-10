ألمانيا وفرنسا تسعيان إلى تشكيل جبهة متحدة لخفض مخاطر العلاقات مع الصين

يسعى وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا إلى تشكيل جبهة متحدة فيما يتعلق بالصين، وقالا إنه يتعين على بلديهما خفض الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما دعيا الصين إلى الضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأربعاء، إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قالت في مؤتمر صحفي مع نظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك في باريس:" لدينا رسالة مشتركة: لا نسعى إلى فك الارتباط، لكننا نميل إلى الحد من التبعية إذا زادت عن الحد، نتحدث عن خفض المخاطر وليس عن فك الارتباط".

وجاء لقاء الوزيرتين في الوقت الذي يقوم فيه وزير خارجية الصين شين جانج بجولة في عواصم أوروبية هذا الأسبوع، وسط مؤشرات على أنه حتى أقرب أصدقاء بكين في الاتحاد الأوروبي بدأوا يميلون إلى أخذ مسافة استراتيجية أكبر مع الصين.

وألمحت إيطاليا إلى أنها تنوي سحب اتفاقية استثمارية مثيرة للجدل كانت وقعتها مع الصين في إطار مبادرة بكين الضخمة "الحزام والطريق".

ومن المقرر أن تلتقي كولونا نظيرها الصيني في وقت لاحق اليوم، بعد يوم واحد من استقبال بيربوك له في برلين.

وحضرت بيربوك اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفرنسي.