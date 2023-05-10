غضبة نسوية فى إسبانيا بعد منح فائزة فى سباق جرى أدوات مطبخ

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تمكنت المتسابقة الصربية إيفانا زاغروب من التفوق على ٣٠ ألف متسابقة بسباق ركض خيرى فكانت المكافأة أداة من أدوات الطبخ فى إشارة أغضبت المجتمع النسوى فى إسبانيا.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن زاغروب صاحبة المركز الأول تمت مكافأتها بترمومتر طبخ آلى بينما تمت مكافأة المراكز الأقل بمأكولات قليلة الدسم.

وعلقت وزيرة المساواة الإسبانية على الواقعة بقولها إن المرأة إذا فازت فجائزتها أن تكون سيدة منزل وإن خسرت فجائزتها أن تفقد وزنا فى إشارة لمكافأة بقية المتسابقات بمأكولات قليلة الدسم.

ويهدف السباق المذكور لجمع التبرعات لجمعية السرطان الإسبانية وهى من أبرز المشرفين على السباق ومن تحمل النقض اللاذع على التمييز ضد المتسابقات السيدات.

من جهته، أصدر المنظمون للسباق بيان اعتذار أوضحوا فيه أنه لم يكن بنيتهم أى إشارة بها تمييز ضد المرأة.